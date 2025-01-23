Госсекретарь США планирует посетить Панаму на фоне заявлений Трампа о "возвращении" канала

Рубио также планирует посетить Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику. Также он посетит Доминиканскую Республику, где позже в этом году состоится саммит Америк (Summit of the Americas), на котором обычно присутствует президент США.

Ожидается, что эта поездка станет первой для Марко Рубио с момента принятия присяги в должности. Она подчеркивает сосредоточенность Трампа на прекращении нелегальной миграции через Центральную Америку и депортации людей в их родные страны.

Обычно первая поездка главы Госдепартамента происходит к геополитически важному союзнику США: предшественники Энтони Блинкен ездил в Японию, а Рекс Тиллерсон - в Германию.

Ранее Трамп призвал США вернуть контроль над Панамским каналом, если стоимость прохода для военных и торговых судов не будет снижена.