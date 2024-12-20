На держреєстри України вчинено масштабну кібератаку: скільки займе ремонт

У четвер, 19 грудня, хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністра юстиції України Ольгу Стефанішину.
Вона зазначила, що вже точно відомо, що атаку провели росіяни для порушення роботи критично важливої інфраструктури держави.
Наразі Мін'юст з командою та фахівцями інших служб, координує роботу з протидії кібератаки та відновлення систем.
"Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. За попередньою оцінкою, загроз функціонування іншим ресурсам - немає", - зазначила міністр.
Передусім будуть відновлені:
Стефанішина зазначила, що час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до двох тижнів.
Особливості надання послуг громадянам будуть надані впродовж дня 20 грудня.
"Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому", - додала очільниця Мін'юсту.
На початку грудня хакери безуспішно намагалися атакувати оборонні підприємства та Сили безпеки й оборони через розсилання фішингових листів.
Наприкінці жовтня хакери масштабно атакували місцеві органи влади в Україні.
Тим часом Національна поліція оприлюднила перелік дій у разі зламу вашого акаунту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.