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Хакери атакують органи місцевої влади по Україні: що відомо

Київ, Субота 26 жовтня 2024 12:41
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Хакери атакують органи місцевої влади по Україні: що відомо Фото: українців попередили про нову масштабну кібератаку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ворожі хакери здійснили нову масштабну кібератаку. Вона спрямована на органи місцевого самоврядування в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявили масштабну кібератаку. Хакери розсилають фішингові електронні листи з темою "Заміну таблиці". Такі листи містять посилання нібито на Google-таблицю. Насправді посилання веде на сторінку, де розміщено "інструкцію" для запуску шкідливої команди.

Фахівці пояснюють, що отримавши такий лист, користувач переходить за посиланням і потрапляє на сторінку, що імітує захист від ботів. Після кліку на "I'm not a robot​​" та виконання так званої "інструкції" на комп'ютері виконується шкідливий сценарій.

Чому це небезпечно:

  • виконання команди призведе до завантаження програми та створення за її допомогою тунелю;
  • викрадення даних браузерів (Chrome, Edge, Opera, Firefox тощо);
  • встановлення шкідливого програмного забезпечення.

CERT-UA припускає, що до атаки може бути причетне угруповування UAC-0001 (APT28), яке пов'язують зі спецслужбами РФ.

Якщо стали жертвами атаки, звертайтеся на електронну пошту incidents@cert.gov.ua та за телефоном +38 (044) 281-88-25.

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні сталася хвиля фейкових мінувань. Невідомі повідомляли про нібито замінування шкіл, органів державної влади, судів. Правоохоронці опрацювали понад 2 тисячі викликів про мінування. Більшість повідомлень були з російських IP-адрес.

РБК-Україна також повідомляло, що невідомі розсилали у Telegram небезпечний вірус від імені нібито технічної підтримки застосунку "Резерв+".

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