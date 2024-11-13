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Як убезпечити свої акаунти від зламу: поліція надала перелік дій

Середа 13 листопада 2024 15:10
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Як убезпечити свої акаунти від зламу: поліція надала перелік дій Фото: хакер (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Українські користувачі все частіше стикаються з випадками, коли зламані акаунти їхніх знайомих використовуються шахраями для запитів про "фінансову допомогу" чи фейкового голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Київської області.

Фахівці з кібербезпеки закликають не реагувати на подібні повідомлення, оскільки вони можуть бути надіслані зламаними профілями.

Таким чином, ознаками зламу акаунту є:

1. Зміна налаштувань або даних профілю без вашої участі.
2. Поява сторонніх пристроїв у списку активних сеансів.
3. Зникнення, зміна або поява незнайомого контенту чи повідомлень.

Правоохоронці надали чіткий перелік дій на випадок, якщо ваш акаунт було зламано:

  1. Змініть пароль.
  2. Видаліть сторонні пристрої зі списку активних.
  3. Скасуйте небажані зміни в налаштуваннях.
  4. Змініть однакові або скомпрометовані паролі в інших акаунтах.
  5. Увімкніть двофакторну автентифікацію.
  6. Попередьте знайомих про можливі шахрайські повідомлення.

Для підвищення безпеки акаунту фахівці радять:

  • створювати надійні паролі,
  • регулярно перевіряти підключені пристрої,
  • використовувати лише ліцензійне програмне забезпечення,
  • вмикати сповіщення про підозрілі дії.

Раніше правоохоронці також попереджали українців про випадки так званого скаму в Інтернеті та розповідали про те, як убезпечити себе від цього виду кібершахрайства.

Також у нашому матеріалі ви можете дізнатися про те, що таке фішинг та як від нього себе захистити.

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