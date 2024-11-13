Як убезпечити свої акаунти від зламу: поліція надала перелік дій

Українські користувачі все частіше стикаються з випадками, коли зламані акаунти їхніх знайомих використовуються шахраями для запитів про "фінансову допомогу" чи фейкового голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Київської області.

Фахівці з кібербезпеки закликають не реагувати на подібні повідомлення, оскільки вони можуть бути надіслані зламаними профілями.

Таким чином, ознаками зламу акаунту є:

1. Зміна налаштувань або даних профілю без вашої участі.

2. Поява сторонніх пристроїв у списку активних сеансів.

3. Зникнення, зміна або поява незнайомого контенту чи повідомлень.

Правоохоронці надали чіткий перелік дій на випадок, якщо ваш акаунт було зламано:

Змініть пароль. Видаліть сторонні пристрої зі списку активних. Скасуйте небажані зміни в налаштуваннях. Змініть однакові або скомпрометовані паролі в інших акаунтах. Увімкніть двофакторну автентифікацію. Попередьте знайомих про можливі шахрайські повідомлення.

Для підвищення безпеки акаунту фахівці радять:

створювати надійні паролі,

регулярно перевіряти підключені пристрої,

використовувати лише ліцензійне програмне забезпечення,

вмикати сповіщення про підозрілі дії.

Раніше правоохоронці також попереджали українців про випадки так званого скаму в Інтернеті та розповідали про те, як убезпечити себе від цього виду кібершахрайства.