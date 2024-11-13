Як убезпечити свої акаунти від зламу: поліція надала перелік дій
Українські користувачі все частіше стикаються з випадками, коли зламані акаунти їхніх знайомих використовуються шахраями для запитів про "фінансову допомогу" чи фейкового голосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Київської області.
Фахівці з кібербезпеки закликають не реагувати на подібні повідомлення, оскільки вони можуть бути надіслані зламаними профілями.
Таким чином, ознаками зламу акаунту є:
1. Зміна налаштувань або даних профілю без вашої участі.
2. Поява сторонніх пристроїв у списку активних сеансів.
3. Зникнення, зміна або поява незнайомого контенту чи повідомлень.
Правоохоронці надали чіткий перелік дій на випадок, якщо ваш акаунт було зламано:
- Змініть пароль.
- Видаліть сторонні пристрої зі списку активних.
- Скасуйте небажані зміни в налаштуваннях.
- Змініть однакові або скомпрометовані паролі в інших акаунтах.
- Увімкніть двофакторну автентифікацію.
- Попередьте знайомих про можливі шахрайські повідомлення.
Для підвищення безпеки акаунту фахівці радять:
- створювати надійні паролі,
- регулярно перевіряти підключені пристрої,
- використовувати лише ліцензійне програмне забезпечення,
- вмикати сповіщення про підозрілі дії.
Раніше правоохоронці також попереджали українців про випадки так званого скаму в Інтернеті та розповідали про те, як убезпечити себе від цього виду кібершахрайства.
Також у нашому матеріалі ви можете дізнатися про те, що таке фішинг та як від нього себе захистити.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.