Держпродспоживслужба оприлюнила рейтинг найбільш небезпечних товарів 2024 року

Найбільш небезпечними товарами 2024 року виявилися іграшки з токсичними деталями та електронне обладнання та лампи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу Держпродспоживслужби.
Як зазначили в пресслужбі, згідно з даними міжнародної системи RAPEX, найбільш небезпечними товарами виявилися:
"Протягом 2024 року спеціалісти Держпродспоживслужби здійснили понад 900 перевірок характеристик продукції, у результаті яких було виявлено понад 746 тисяч одиниць ламп із неспрямованим випромінюванням і понад 200 тисяч одиниць низьковольтної продукції, що не відповідають вимогам безпеки та могли становити ризик для здоров’я споживачів", - йдеться в повідомленні.
Продукція, що не відповідає встановленим вимогам, класифікується як така, що має високий ступінь ризику. Це особливо стосується товарів, призначених для вразливих груп споживачів - дітей, вагітних жінок, осіб похилого віку, а також продукції, яка містить небезпечні хімічні або біологічні речовини, додали в Держпродспоживслужбі.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив Порядок повернення (заміни) непридатних та небезпечних харчових продуктів. . Їх можна буде повернути продавцю протягом терміну від 1 до 14 днів.
Новий порядок набуде чинності одночасно з новою редакцією закону "Про захист прав споживачів", тобто після скасування воєнного стану.