UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Держпродспоживслужба оприлюнила рейтинг найбільш небезпечних товарів 2024 року

Фото: Рейтинг найбільш небезпечних товарів 2024 року очолили іграшки та лампи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найбільш небезпечними товарами 2024 року виявилися іграшки з токсичними деталями та електронне обладнання та лампи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Як зазначили в пресслужбі, згідно з даними міжнародної системи RAPEX, найбільш небезпечними товарами виявилися:

  • Іграшки, що містять токсичні речовини або дрібні деталі, небезпечні для дітей.
  • Електричне та електронне обладнання, яке становить ризик займання чи ураження електричним струмом.
  • Освітлювальні пристрої, що не відповідають нормам випромінювання.

"Протягом 2024 року спеціалісти Держпродспоживслужби здійснили понад 900 перевірок характеристик продукції, у результаті яких було виявлено понад 746 тисяч одиниць ламп із неспрямованим випромінюванням і понад 200 тисяч одиниць низьковольтної продукції, що не відповідають вимогам безпеки та могли становити ризик для здоров’я споживачів", - йдеться в повідомленні.

Продукція, що не відповідає встановленим вимогам, класифікується як така, що має високий ступінь ризику. Це особливо стосується товарів, призначених для вразливих груп споживачів - дітей, вагітних жінок, осіб похилого віку, а також продукції, яка містить небезпечні хімічні або біологічні речовини, додали в Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив Порядок повернення (заміни) непридатних та небезпечних харчових продуктів. . Їх можна буде повернути продавцю протягом терміну від 1 до 14 днів.

Новий порядок набуде чинності одночасно з новою редакцією закону "Про захист прав споживачів", тобто після скасування воєнного стану.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДержпродспоживслужбаТовари