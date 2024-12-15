Держпродспоживслужба оприлюнила рейтинг найбільш небезпечних товарів 2024 року

Як зазначили в пресслужбі, згідно з даними міжнародної системи RAPEX, найбільш небезпечними товарами виявилися:

Іграшки, що містять токсичні речовини або дрібні деталі, небезпечні для дітей.

Електричне та електронне обладнання, яке становить ризик займання чи ураження електричним струмом.

Освітлювальні пристрої, що не відповідають нормам випромінювання.

"Протягом 2024 року спеціалісти Держпродспоживслужби здійснили понад 900 перевірок характеристик продукції, у результаті яких було виявлено понад 746 тисяч одиниць ламп із неспрямованим випромінюванням і понад 200 тисяч одиниць низьковольтної продукції, що не відповідають вимогам безпеки та могли становити ризик для здоров’я споживачів", - йдеться в повідомленні.

Продукція, що не відповідає встановленим вимогам, класифікується як така, що має високий ступінь ризику. Це особливо стосується товарів, призначених для вразливих груп споживачів - дітей, вагітних жінок, осіб похилого віку, а також продукції, яка містить небезпечні хімічні або біологічні речовини, додали в Держпродспоживслужбі.