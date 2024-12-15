Госпродпотребслужба обнародовала рейтинг самых опасных товаров 2024 года

Как отметили в пресс-службе, согласно данным международной системы RAPEX, наиболее опасными товарами оказались:

Игрушки, содержащие токсичные вещества или мелкие детали, опасные для детей.

Электрическое и электронное оборудование, которое представляет риск воспламенения или поражения электрическим током.

Осветительные устройства, не соответствующие нормам излучения.

"В течение 2024 года специалисты Госпродпотребслужбы провели более 900 проверок характеристик продукции, в результате которых было выявлено более 746 тысяч единиц ламп с ненаправленным излучением и более 200 тысяч единиц низковольтной продукции, которые не соответствуют требованиям безопасности и могли представлять риск для здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

Продукция, не соответствующая установленным требованиям, классифицируется как имеющая высокую степень риска. Это особенно касается товаров, предназначенных для уязвимых групп потребителей - детей, беременных женщин, пожилых людей, а также продукции, которая содержит опасные химические или биологические вещества, добавили в Госпродпотребслужбе.