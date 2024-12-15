RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Госпродпотребслужба обнародовала рейтинг самых опасных товаров 2024 года

Фото: Рейтинг самых опасных товаров 2024 года возглавили игрушки и лампы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Наиболее опасными товарами 2024 года оказались игрушки с токсичными деталями и электронное оборудование и лампы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Как отметили в пресс-службе, согласно данным международной системы RAPEX, наиболее опасными товарами оказались:

  • Игрушки, содержащие токсичные вещества или мелкие детали, опасные для детей.
  • Электрическое и электронное оборудование, которое представляет риск воспламенения или поражения электрическим током.
  • Осветительные устройства, не соответствующие нормам излучения.

"В течение 2024 года специалисты Госпродпотребслужбы провели более 900 проверок характеристик продукции, в результате которых было выявлено более 746 тысяч единиц ламп с ненаправленным излучением и более 200 тысяч единиц низковольтной продукции, которые не соответствуют требованиям безопасности и могли представлять риск для здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

Продукция, не соответствующая установленным требованиям, классифицируется как имеющая высокую степень риска. Это особенно касается товаров, предназначенных для уязвимых групп потребителей - детей, беременных женщин, пожилых людей, а также продукции, которая содержит опасные химические или биологические вещества, добавили в Госпродпотребслужбе.

 

Напомним, Кабинет министров утвердил Порядок возврата (замены) непригодных и опасных пищевых продуктов. . Их можно будет вернуть продавцу в течение срока от 1 до 14 дней.

Новый порядок вступит в силу одновременно с новой редакцией закона "О защите прав потребителей", то есть после отмены военного положения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДержпродспоживслужбаТовары