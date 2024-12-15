Госпродпотребслужба обнародовала рейтинг самых опасных товаров 2024 года

Наиболее опасными товарами 2024 года оказались игрушки с токсичными деталями и электронное оборудование и лампы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
Как отметили в пресс-службе, согласно данным международной системы RAPEX, наиболее опасными товарами оказались:
"В течение 2024 года специалисты Госпродпотребслужбы провели более 900 проверок характеристик продукции, в результате которых было выявлено более 746 тысяч единиц ламп с ненаправленным излучением и более 200 тысяч единиц низковольтной продукции, которые не соответствуют требованиям безопасности и могли представлять риск для здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
Продукция, не соответствующая установленным требованиям, классифицируется как имеющая высокую степень риска. Это особенно касается товаров, предназначенных для уязвимых групп потребителей - детей, беременных женщин, пожилых людей, а также продукции, которая содержит опасные химические или биологические вещества, добавили в Госпродпотребслужбе.
Напомним, Кабинет министров утвердил Порядок возврата (замены) непригодных и опасных пищевых продуктов. . Их можно будет вернуть продавцу в течение срока от 1 до 14 дней.
Новый порядок вступит в силу одновременно с новой редакцией закона "О защите прав потребителей", то есть после отмены военного положения.