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У Держприкордонслужбі показали відео влучної роботи аеророзвідки та артилеристів

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Понеділок 03 липня 2023 14:43
У Держприкордонслужбі показали відео влучної роботи аеророзвідки та артилеристів Фото: у Держприкордонслужбі показали відео влучної роботи аеророзвідки та артилеристів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники допомагають нищити російських окупантів на фронті. З'явилося нове відео їхньої роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

На якому саме напрямку було знищено позиції окупантів - не відомо. Однак як розповіли у відомстві, це вдалось зробити завдяки спільній роботі аеророзвідки ДПСУ та артилеристів ЗСУ.

"Безапеляційний вирок для рашистських приблуд від аеророзвідки ДПСУ та артилеристів ЗСУ", - підписано відео.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті за минулу добу відбулося 46 бойових зіткнень. Окупанти зосереджуються на штурмах на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Тим часом українські військові наступають на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. Захисники мають певні успіхи.

Аналітики ISW припускають, що росіяни можуть стягувати під Бахмут сили з інших напрямків через наступ українських військ.

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