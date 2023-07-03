В Госпогранслужбе показали видео точной работы аэроразведки и артиллеристов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

На каком направлении были уничтожены позиции оккупантов - неизвестно. Однако, как рассказали в ведомстве, это удалось сделать благодаря совместной работе аэроразведки ГНСУ и артиллеристов ВСУ.

"Безапелляционный приговор для рашистских приблуд от аэроразведки ГНСУ и артиллеристов ВСУ", - подписано видео.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки произошло 46 боевых столкновений. оккупанты сосредотачиваются на штурмах на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Тем временем украинские военные наступают на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. Защитники имеют определенные успехи.

Аналитики ISW предполагают, что россияне могут взимать под Бахмут силы по другим направлениям из-за наступления украинских войск.

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