В Держприкордонслужбі назвали найактивніший напрямок для російських ДРГ нині

"За останній час найбільш активний напрямок, який вони (російські військові, - ред.) використовують - це Сумщина", - сказав він.

Разом з тим представник ДПСУ зазначив, що також є активність ДРГ противника в Харківській області.

Натомість, за словами Демченка, менше фіксують спроб заходу російських ДРГ в Чернігівській області, хоча "в минулому році, особливо на початку року, цей напрямок був найактивнішим".

При цьому речник додає, що наразі важко сказати, чому інтервенти у таких діях змінили напрямок

"Але небезпека від цього нікуди не зникає", - додає він.

Також Демченко висловився про ситуацію на північному кордоні нашої країни, та постійні російські обстріли в цьому регіоні.

"Щоденно країна-терорист продовжує обстрілювати територію України в межах Чернігівської, Сумської, Харківської області. З початку цього року, фактично майже за місяць, нашими нарядами зафіксовано більше 1900 обстрілів, які здійснила Росія зі своєї території, і застосовує вона різноманітне озброєння: артилерію, міномети, але також є інші засоби, включаючі авіацію", - сказав речник ДПСУ.

Спроби РФ прорвати кордон України

Нагадаємо, раніше представник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що окрім регулярних обстрілів на північному кордоні противник також вдається до застосування ДРГ. Він зауважив, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи є загрозою не лише для Сил оборони, але й для мирних жителів.

Так, зранку 27 січня російська ДРГ проникла у Сумську області та розстріляла двох осіб.

Також повідомлялося, що нещодавно у Чернігівській області російська ДРГ розстріляла цивільне авто. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Додамо, 18 січня командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про те, що війська РФ не полишають спроб прорвати кордон України на півночі, причому декілька вже було зроблені цього року.

А вже 26 січня військові розповіли про бойові дії у прикордонних районах Сумської області, та попередили про загрозу ворожих ДРГ у Сумській області.