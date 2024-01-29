В Держприкордонслужбі назвали найактивніший напрямок для російських ДРГ нині

Сили оборони України фіксують збільшення спроб проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на територію Сумської області. Цей напрямок називають найактивнішим наразі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі програми "Лінія фронту" на каналі "Ми - Україна".
"За останній час найбільш активний напрямок, який вони (російські військові, - ред.) використовують - це Сумщина", - сказав він.
Разом з тим представник ДПСУ зазначив, що також є активність ДРГ противника в Харківській області.
Натомість, за словами Демченка, менше фіксують спроб заходу російських ДРГ в Чернігівській області, хоча "в минулому році, особливо на початку року, цей напрямок був найактивнішим".
При цьому речник додає, що наразі важко сказати, чому інтервенти у таких діях змінили напрямок
"Але небезпека від цього нікуди не зникає", - додає він.
Також Демченко висловився про ситуацію на північному кордоні нашої країни, та постійні російські обстріли в цьому регіоні.
"Щоденно країна-терорист продовжує обстрілювати територію України в межах Чернігівської, Сумської, Харківської області. З початку цього року, фактично майже за місяць, нашими нарядами зафіксовано більше 1900 обстрілів, які здійснила Росія зі своєї території, і застосовує вона різноманітне озброєння: артилерію, міномети, але також є інші засоби, включаючі авіацію", - сказав речник ДПСУ.
Нагадаємо, раніше представник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що окрім регулярних обстрілів на північному кордоні противник також вдається до застосування ДРГ. Він зауважив, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи є загрозою не лише для Сил оборони, але й для мирних жителів.
Так, зранку 27 січня російська ДРГ проникла у Сумську області та розстріляла двох осіб.
Також повідомлялося, що нещодавно у Чернігівській області російська ДРГ розстріляла цивільне авто. Внаслідок атаки загинув чоловік.
Додамо, 18 січня командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про те, що війська РФ не полишають спроб прорвати кордон України на півночі, причому декілька вже було зроблені цього року.
А вже 26 січня військові розповіли про бойові дії у прикордонних районах Сумської області, та попередили про загрозу ворожих ДРГ у Сумській області.
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