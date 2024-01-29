В Госпогранслужбе назвали самое активное направление для российских ДРГ сейчас

"За последнее время наиболее активное направление, которое они (российские военные, - ред.) используют - это Сумская область", - сказал он.

Вместе с тем представитель ГПСУ отметил, что также есть активность ДРГ противника в Харьковской области.

В то же время, по словам Демченко, меньше фиксируют попыток захода российских ДРГ в Черниговской области, хотя "в прошлом году, особенно в начале года, это направление было самым активным".

При этом спикер добавляет, что сейчас трудно сказать, почему интервенты в таких действиях изменили направление.

"Но опасность от этого никуда не исчезает", - добавляет он.

Также Демченко высказался о ситуации на северной границе нашей страны, и постоянных российских обстрелах в этом регионе.

"Ежедневно страна-террорист продолжает обстреливать территорию Украины в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской области. С начала этого года, фактически почти за месяц, нашими нарядами зафиксировано более 1900 обстрелов, совершенных Россией со своей территории, и применяет она различное вооружение: артиллерию, минометы, но также есть другие средства, включая авиацию", - сказал спикер ГПСУ.

Попытки РФ прорвать границу Украины

Напомним, ранее представитель ГНСУ Андрей Демченко заявил, что кроме регулярных обстрелов на северной границе противник также прибегает к применению ДРГ. Он отметил, что вражеские диверсионно-разведывательные группы представляют угрозу не только Силам обороны, но и мирным жителям.

Так, утром 27 января российская ДРГ проникла в Сумскую области и расстреляла двух человек.

Также сообщалось, что недавно в Черниговской области российская ДРГ расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина.

Добавим, 18 января командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о том, что войска РФ не оставляют попыток прорвать границу Украины на севере, причем несколько уже были сделаны в этом году.

А уже 26 января военные рассказали о боевых действиях в приграничных районах Сумской области, и предупредили об угрозе вражеских ДРГ в Сумской области.