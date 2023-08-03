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Держпереворот у Нігері. США частково евакуюють посольство

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Четвер 03 серпня 2023 06:19
Держпереворот у Нігері. США частково евакуюють посольство Фото: США евакуюють посольство з Нігера (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США наказали евакуювати частину співробітників та їх сімей зі свого посольства в Нігері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

"Враховуючи поточні події в Нігері та з великої обережності, Державний департамент наказує тимчасово покинути ненадзвичайний урядовий персонал США та відповідних членів сімей з посольства США в Ніамеї", - заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

При цьому він додав, що місія США у Нігері залишається відкритою, а вище керівництво залишиться у країні.

Переворот у Нігері

26 липня військовослужбовці президентської гвардії Нігера фактично взяли в заручники президента Мохаммеда Базума, заблокувавши доступ до його резиденції. Пізніше вони заявили, що повалили уряд президента Мохаммеда Базума, закрили кордони і запровадили комендантську годину.

Через два дні глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру. Він був пов'язаний із спробою державного перевороту проти колишнього президента у 2015 році.

31 липня країни Західної Африки заявили, що планують військову інтервенцію у разі, якщо через тиждень Базума на звільнять і не поновлять у посаді. Однак повстанці відмовились виконувати ці умови.

Про переворот у Нігері та про те, як він може вплинути на ситуацію в регіоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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