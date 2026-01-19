ua en ru
Пн, 19 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Держкомпанії від завтра збільшать імпорт електрики: що це дасть людям

Україна, Понеділок 19 січня 2026 11:36
UA EN RU
Держкомпанії від завтра збільшать імпорт електрики: що це дасть людям Ілюстративне фото: держкомпанії с завтра збільшать імпорт електрики (GettyImages)
Автор: Юрій Дощатов

Укрзалізниця, НАК "Нафтогаз України" ті інші держкомпанії з 20 січня мають намір збільшувати імпорт електроенергії на виконання рішення уряду про обов'язкову її закупку у постачальників з ЕС в обсязі 50% від споживання.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на джерела в держкомпаніях.

"Компанії вже почали контрактувати більший обсяг електроенергії", - сказав співрозмовник видання.

Раніше держкомпанії теж імпортували електроенергію, але не в таких обсягах.

Нарощуванню імпорту сприятиме і збільшення НКРЕКП прайс-кепів для цього на нічний період до 15 тис. гривень за МВт/год.

Збільшення імпорту електроенергії держкомпаніями дасть можливість вивільнити додаткову електроенергію внутрішній генерації для подачі населенню.

Також, по інформації РБК-Україна, вдалося майже в два рази збільшити потенційні обсяги імпорту електроенергії в пікові періоди, як і раніше в середньому складали 1 ГВт.

Але проблемою залишається можливість передачі ресурсу з західної частини України на решту території через пошкодження інфраструктурі.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що "Укренерго" було визначено перелік невідкладних завдань для стабілізації енергосистеми та скорочення тривалості відключень електроенергії в регіонах із найбільш складною ситуацією.

Зокрема, серед пріоритетів - збільшення технічних можливостей для імпорту електроенергії в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
Мінуснули понад тисячу осіб: Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати армії РФ на 19 січня
Мінуснули понад тисячу осіб: Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати армії РФ на 19 січня
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу