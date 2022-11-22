Держкомпанія Фінляндії відмовляється від закупівлі ядерного палива в Росії
Фінська державна енергетична компанія Fortum припиняє купувати ядерне паливо у Росії та планує імпортувати його з США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Fortum імпортувала російське ядерне паливо з 2008 року, але вирішила відмовитися від нього у березні на тлі повномасштабного вторгнення Росії до України.
Компанія подала заявку на отримання ліцензії на експлуатацію електростанцій у Фінляндії до 2050 року. При цьому чинні угоди Fortum з "ТВЕЛ", дочірньою компанією "Росатома", діятимуть до 2027 та 2030 років.
"Буде проведено тендер на постачання палива на новий період дії ліцензії", - зазначають у компанії.
При цьому Fortum виставила на продаж свої російські активи.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на листопад російський "Газпром" підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн. кубометрів газу на добу, що становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.
Також ми писали, що Туреччина почала частково оплачувати російський газ у рублях.
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