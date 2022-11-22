Держкомпанія Фінляндії відмовляється від закупівлі ядерного палива в Росії

Фінська державна енергетична компанія Fortum припиняє купувати ядерне паливо у Росії та планує імпортувати його з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Fortum імпортувала російське ядерне паливо з 2008 року, але вирішила відмовитися від нього у березні на тлі повномасштабного вторгнення Росії до України.

Компанія подала заявку на отримання ліцензії на експлуатацію електростанцій у Фінляндії до 2050 року. При цьому чинні угоди Fortum з "ТВЕЛ", дочірньою компанією "Росатома", діятимуть до 2027 та 2030 років.

"Буде проведено тендер на постачання палива на новий період дії ліцензії", - зазначають у компанії.

При цьому Fortum виставила на продаж свої російські активи.