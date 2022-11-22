Госкомпания Финляндии отказывается от закупки ядерного топлива у России

Финская государственная энергетическая компания Fortum прекращает покупать ядерное топливо у России и планирует импортировать его из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Fortum импортировала российское ядерное топливо с 2008 года, но решила отказаться от него в марте на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Компания подала заявку на получение лицензии на эксплуатацию своих электростанций в Финляндии до 2050 года. При этом действующие соглашения Fortum с "ТВЭЛ", дочерней компанией "Росатома", будут действовать до 2027 и до 2030 годов.

"Будет проведен тендер на поставку топлива на новый период действия лицензии", - отмечают в компании.

При этом Fortum выставила на продажу свои российские активы.