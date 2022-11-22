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Госкомпания Финляндии отказывается от закупки ядерного топлива у России

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Вторник 22 ноября 2022 18:19
Госкомпания Финляндии отказывается от закупки ядерного топлива у России Иллюстративное фото: госкомпания Финляндии отказывается от закупки ядерного топлива у России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Финская государственная энергетическая компания Fortum прекращает покупать ядерное топливо у России и планирует импортировать его из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Fortum импортировала российское ядерное топливо с 2008 года, но решила отказаться от него в марте на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Компания подала заявку на получение лицензии на эксплуатацию своих электростанций в Финляндии до 2050 года. При этом действующие соглашения Fortum с "ТВЭЛ", дочерней компанией "Росатома", будут действовать до 2027 и до 2030 годов.

"Будет проведен тендер на поставку топлива на новый период действия лицензии", - отмечают в компании.

При этом Fortum выставила на продажу свои российские активы.

Напомним, ранее стало известно, что на ноябрь российский "Газпром" подтвердил поставку Молдове лишь 5,7 млн ​​кубометров газа в сутки, что составляет 51% от согласованного контрактом объема.

Также мы писали, что Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях.

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