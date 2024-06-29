UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Держіспити для аспірантів. Хто може втратити відстрочку та що буде, якщо не скласти залік

Що буде, якщо не скласти державні іспити на аспірантурі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Відповідно до оновлених правил вступу на аспірантуру ті студенти, які почали навчання з 2022 року, повинні скласти державні іспити для перевірки знань.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів перший заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.

Винницький каже, що до 2022 щороку до аспірантури вступало 7 000 осіб. Проте з початком повномасштабного вторгнення ці цифри зросли.

"У 2022 році кількість вступників зросла до 15 000, у 2023 - до 18 000. Цього року цифри ще більше вражають - 91 500 чоловіків призовного віку претендують на навчання в аспірантурі. Саме тому ми ухвалюємо такі надзвичайні рішення", - пояснює перший заступник.

За його словами, нездоровий інтерес до навчання в аспірантурі може означати, що тисячі людей пішли в науку з ціллю отримати відстрочку від мобілізації.

Однак для МОН важливо відокремити тих студентів, які вступали з бажанням набути компетентності необхідні для роботи викладачем, дослідником, науковцем.

У зв'язку з цим Уряд розгляне пропозицію МОН із впровадження Єдиного державного заліку з української та іноземної мови, який кожен аспірант складатиме на початку третього року навчання в аспірантурі.

"Зважаючи на те, що наукова робота передбачає читання й писання текстів іноземною мовою, а також презентацію досліджень державною, залік є логічним додатком до всіх індивідуальних навчальних планів аспірантів", - анонсує Винницький.

Він додає, що залік буде у формі тесту з іноземної мови на перевірку базових компетентностей читання та написання текстів, а також з української мови.

Цим іспитом планують перевіряти досягнення восьмого рівня Національної рамки кваліфікації, який відповідає рівню доктора філософії.

"Цей залік у разі ухвалення відповідного рішення Кабінетом Міністрів України будуть складати аспіранти 2022 року вступу восени 2024 року", - підкреслює Михайло Винницький.

Оновлення правил вступу на аспірантуру

  • ЄВІ зберігається для всіх вступників, але змінюється вага його компонентів під час розрахунку конкурсного бала. 
  • Допуском до вступних іспитів у всіх ЗВО і наукових установах встановлюється оцінка ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів.
  • Щодо ЄВІ в частині іноземної мови, то оцінка вступника може не враховуватися в конкурсному балі під час вступу в аспірантуру. Це вирішуватиметься на розсуд закладу.
  • Вступ на аспірантуру у 2024 році можливий лише на денну форму навчання за державним замовленням.
  • Збільшується кількість бюджетних місць із 3200 до 7000.
  • За контрактом залишається заочна, а також вечірня форми, які не дають відстрочення від мобілізації.
  • Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання недоступне.
  • Поновитися на навчанні на денній формі можна лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволено переривати навчання.

Раніше ми розповідали, як можливо отримати відстрочку, вступивши на аспірантуру.

Читайте також, як створити електронний кабінет для вступу після 9 класу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МОНВідстрочка