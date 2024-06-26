Як вступити на аспірантуру, щоб отримати відстрочку: що пропонують у МОН

В Україні оновили правила вступу на аспірантуру . Відповідно до них навчання на контрактній формі не передбачатиме відстрочки від мобілізації. Єдиний варіант її отримати - вступити на "бюджет" і навчатися на денній формі.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в пресслужбі МОН.

Як відсіяти тих, кому потрібна лише відстрочка

"МОН поставили в ситуацію, яка вимагає відділення тих вступників, які реально вмотивовані здобувати ступінь доктора філософії (найвищий рівень вищої освіти) від тих, яких хочуть використовувати аспірантуру не за призначенням", - повідомляють у пресслужбі.

Тому наразі є два рівні такого "фільтру":

єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складають всі вступники на магістерські та аспірантські програми

обмеження навчання в аспірантурі на денній формі лише тими, які вступають на місця державного замовлення (припинення набору за контрактом)

На навчальний рік 2024/2025 набір на денну форму навчання передбачено лише за держзамовленням, водночас кількість бюджетних місць збільшили вдвічі до семи тисяч.

"Заклади вищої освіти та наукові установи будуть мати можливість через власні вступні випробування відібрати саме тих аспірантів, яких вважають найбільш талановитими та перспективними - фактично без обмежень", - говорять у МОН.

На контракт можна вступити тільки на заочну чи вечірню форму навчання, але вони не передбачають відстрочки від мобілізації.

"У число бюджетників до аспірантури за результатами вступних іспитів потраплять виключно найкращі. Тобто мотивовані особи, які дійсно за покликом серця хочуть займатися науково-дослідницькою діяльністю або розвиватися в кар'єрі викладача", - наголошують у пресслужбі.

Зазначимо, що цьогоріч неможливо перевестися на денну форму навчання з інших форм.

Поновити навчання на денній формі можуть виключно ті особи, які не є військовозобов'язаними, а також ті категорії, які згідно з законом, мають право переривати навчання.

Навіщо збільшили кількість "бюджетних" місць

Збільшення кількості держзамовлення до семи тисяч аргументують простим дослідженням ситуації в освіті до 24 лютого 2022 року.

"З 2011 по 2021 рік ми спостерігали, що кожного року до аспірантури вступає в середньому сім тисяч осіб. Половина з них навчалися на денній формі за держбюджетом, орієнтовно по 1 500 - на денній формі за контрактом, і ще близько по 1 000 осіб - на вечірній та заочній формі. Усього 7 000 осіб - саме ця кількість відображає умовно якісний показник аспірантури", - пояснюють у МОН таке рішення.

Тому, додають у відомстві, справедливо надати можливість навчатися на денній формі за держзамовленням саме такій кількості осіб, які приходять в науку за покликом серця.