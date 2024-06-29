Госэкзамены для аспирантов. Кто может потерять отсрочку и что будет, если не сдать зачет

В соответствии с обновленными правилами поступления на аспирантуру те студенты, которые начали обучение с 2022 года, должны сдать государственные экзамены для проверки знаний.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал первый заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Винницкий говорит, что до 2022 года ежегодно в аспирантуру поступало 7 000 человек. Однако с началом полномасштабного вторжения эти цифры выросли.

"В 2022 году количество поступающих возросло до 15 000, в 2023 - до 18 000. В этом году цифры еще больше впечатляют - 91 500 мужчин призывного возраста претендуют на обучение в аспирантуре. Именно поэтому мы принимаем такие чрезвычайные решения", - объясняет первый заместитель.

По его словам, нездоровый интерес к обучению в аспирантуре может означать, что тысячи людей пошли в науку с целью получить отсрочку от мобилизации.

Однако для МОН важно отделить тех студентов, которые поступали с желанием приобрести компетентности, необходимые для работы преподавателем, исследователем, ученым.

В связи с этим правительство рассмотрит предложение МОН по внедрению Единого государственного зачета по украинскому и иностранному языку, который каждый аспирант будет сдавать в начале третьего года обучения в аспирантуре.

"Учитывая, что научная работа предусматривает чтение и писание текстов на иностранном языке, а также презентацию исследований на государственном, зачет является логическим приложением ко всем индивидуальным учебным планам аспирантов", - анонсирует Винницкий.

Он добавляет, что зачет будет в форме теста с иностранного языка на проверку базовых компетентностей чтения и написания текстов, а также украинского языка.

Этим экзаменом планируют проверять достижение восьмого уровня Национальной рамки квалификации, соответствующего уровню доктора философии.

"Этот зачет в случае принятия соответствующего решения Кабинетом Министров Украины будут сдавать аспиранты 2022 года поступления осенью 2024 года", - подчеркивает Михаил Винницкий.

Обновление правил поступления в аспирантуру