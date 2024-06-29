Госэкзамены для аспирантов. Кто может потерять отсрочку и что будет, если не сдать зачет
В соответствии с обновленными правилами поступления на аспирантуру те студенты, которые начали обучение с 2022 года, должны сдать государственные экзамены для проверки знаний.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал первый заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.
Винницкий говорит, что до 2022 года ежегодно в аспирантуру поступало 7 000 человек. Однако с началом полномасштабного вторжения эти цифры выросли.
"В 2022 году количество поступающих возросло до 15 000, в 2023 - до 18 000. В этом году цифры еще больше впечатляют - 91 500 мужчин призывного возраста претендуют на обучение в аспирантуре. Именно поэтому мы принимаем такие чрезвычайные решения", - объясняет первый заместитель.
По его словам, нездоровый интерес к обучению в аспирантуре может означать, что тысячи людей пошли в науку с целью получить отсрочку от мобилизации.
Однако для МОН важно отделить тех студентов, которые поступали с желанием приобрести компетентности, необходимые для работы преподавателем, исследователем, ученым.
В связи с этим правительство рассмотрит предложение МОН по внедрению Единого государственного зачета по украинскому и иностранному языку, который каждый аспирант будет сдавать в начале третьего года обучения в аспирантуре.
"Учитывая, что научная работа предусматривает чтение и писание текстов на иностранном языке, а также презентацию исследований на государственном, зачет является логическим приложением ко всем индивидуальным учебным планам аспирантов", - анонсирует Винницкий.
Он добавляет, что зачет будет в форме теста с иностранного языка на проверку базовых компетентностей чтения и написания текстов, а также украинского языка.
Этим экзаменом планируют проверять достижение восьмого уровня Национальной рамки квалификации, соответствующего уровню доктора философии.
"Этот зачет в случае принятия соответствующего решения Кабинетом Министров Украины будут сдавать аспиранты 2022 года поступления осенью 2024 года", - подчеркивает Михаил Винницкий.
Обновление правил поступления в аспирантуру
- ЕВЭ сохраняется для всех поступающих, но меняется вес его компонентов при расчете конкурсного балла.
- Допуском к вступительным экзаменам во всех ЗВО и научных учреждениях устанавливается оценка ЕВЭ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.
- Относительно ЕВЭ в части иностранного языка, оценка поступающего может не учитываться в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решаться по усмотрению заведения.
- Поступление на аспирантуру в 2024 году возможно только на дневную форму обучения по государственному заказу.
- Растет количество бюджетных мест с 3 200 до 7 000.
- На контракте остается заочная, а также вечерняя формы, не дающие отсрочки от мобилизации.
- Перевод из других форм обучения на дневную форму обучения не доступен.
- Возобновиться на обучении на дневной форме можно только лицам, не военнообязанным, а также другим категориям, которым законно разрешено прерывать обучение.
Раньше мы рассказывали, как можно получить отсрочку, поступив на аспирантуру.
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