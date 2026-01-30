У Держдумі РФ вибухнули погрозами і закликали вдарити по Україні "зброєю відплати"

Зокрема, він дозволив собі образи на адресу президента України Володимира Зеленського, і додав, що той "створює нові проблеми для українців вже з наступного тижня".

"Депутати Державної Думи наполягають на застосуванні більш потужної зброї - "зброї відплати". І досягненні цілей спеціальної військової операції", - йдеться у заяві Володіна.

Імовірно, слова спікера Держдуми РФ щодо проблем для України з наступного тижня стосуються "енергетичного перемир'я". У РФ повідомляли, що російський диктатор погодився на нього, але лише до 1 лютого, яке припадає на неділю.

Що саме має на увазі Володін під "зброєю відплати", невідомо. Можна припустити, що він натякає на ядерну зброю, якою росіяни вже не раз погрожували Україні.