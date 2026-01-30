В Госдуме РФ разразились угрозами и призвали ударить по Украине "оружием возмездия"

В частности, он позволил себе оскорбления в адрес президента Украины Владимира Зеленского, и добавил, что тот "создает новые проблемы для украинцев уже со следующей недели".

"Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия - "оружия возмездия". И достижении целей специальной военной операции", - говорится в заявлении Володина.

Вероятно, слова спикера Госдумы РФ относительно проблем для Украины со следующей недели касаются "энергетического перемирия". В РФ сообщали, что российский диктатор согласился на него, но только до 1 февраля, которое приходится на воскресенье.

Что именно имеет в виду Володин под "оружием возмездия", неизвестно. Можно предположить, что он намекает на ядерное оружие, которым россияне уже не раз угрожали Украине.