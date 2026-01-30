В Госдуме РФ разразились угрозами и призвали ударить по Украине "оружием возмездия"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин разразился очередными угрозами в адрес Украины и призвал нанести удар "оружием возмездия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Володина в Telegram.
В частности, он позволил себе оскорбления в адрес президента Украины Владимира Зеленского, и добавил, что тот "создает новые проблемы для украинцев уже со следующей недели".
"Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия - "оружия возмездия". И достижении целей специальной военной операции", - говорится в заявлении Володина.
Вероятно, слова спикера Госдумы РФ относительно проблем для Украины со следующей недели касаются "энергетического перемирия". В РФ сообщали, что российский диктатор согласился на него, но только до 1 февраля, которое приходится на воскресенье.
Что именно имеет в виду Володин под "оружием возмездия", неизвестно. Можно предположить, что он намекает на ядерное оружие, которым россияне уже не раз угрожали Украине.
Напомним, РФ неоднократно угрожала Украине ядерным оружием с начала полномасштабного вторжения. Согласно данным западных СМИ, российский диктатор в октябре 2022 года был максимально близок к применению ядерного оружия на фоне наступления украинских войск.
В ноябре 2024 года Путин подписал новую ядерную доктрину России. В документе указано, что основанием для нанесения ядерного удара может быть агрессия против РФ, а также ее союзников со стороны любой неядерной державы при поддержке ядерной державы.
Отметим, российский диктатор в мае прошлого года снова прибегал к ядерным угрозам в адрес Украины. По его словам, Россию якобы "пытались спровоцировать" для совершения ею каких-то ошибок, и снова вспомнил о ядерном оружии.
Генерал-майор Илья Павленко в интервью РБК-Украина заявил, что РФ скрыто прибегает к ядерному шантажу, чтобы повлиять на западные страны. Из-за одного из таких случаев Кремль смог приостановить помощь Украине.