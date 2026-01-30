У Держдумі РФ вибухнули погрозами і закликали вдарити по Україні "зброєю відплати"
Спікер Держдуми В’ячеслав Володін вибухнув черговими погрозами на адресу України та закликав завдати удару "зброєю відплати".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Володіна в Telegram.
Зокрема, він дозволив собі образи на адресу президента України Володимира Зеленського, і додав, що той "створює нові проблеми для українців вже з наступного тижня".
"Депутати Державної Думи наполягають на застосуванні більш потужної зброї - "зброї відплати". І досягненні цілей спеціальної військової операції", - йдеться у заяві Володіна.
Імовірно, слова спікера Держдуми РФ щодо проблем для України з наступного тижня стосуються "енергетичного перемир'я". У РФ повідомляли, що російський диктатор погодився на нього, але лише до 1 лютого, яке припадає на неділю.
Що саме має на увазі Володін під "зброєю відплати", невідомо. Можна припустити, що він натякає на ядерну зброю, якою росіяни вже не раз погрожували Україні.
Ядерні погрози РФ
Нагадаємо, РФ неодноразово погрожувала Україні ядерною зброєю з початку повномасштабного вторгнення. Згідно з даними західних ЗМІ, російський диктатор у жовтні 2022 року був максимально близький до застосування ядерної зброї на тлі наступу українських військ.
У листопаді 2024 року Путін підписав нову ядерну доктрину Росії. У документі вказано, що підставою для завдання ядерного удару може бути агресія проти РФ, а також її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави.
Зазначимо, російський диктатор у травні минулого року знову вдавався до ядерних погроз на адресу України. За його словами, Росію нібито "намагалися спровокувати" для вчинення нею якихось помилок, і знову згадав про ядерну зброю.
Генерал-майор Ілля Павленко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що РФ приховано вдається до ядерного шантажу, щоб вплинути на західні країни. Через один з таких випадків Кремль зміг призупинити допомогу Україні.