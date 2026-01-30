В Госдуме РФ разразились угрозами и призвали ударить по Украине "оружием возмездия"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин разразился очередными угрозами в адрес Украины и призвал нанести удар "оружием возмездия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Володина в Telegram.
В частности, он позволил себе оскорбления в адрес президента Украины Владимира Зеленского, и добавил, что тот "создает новые проблемы для украинцев уже со следующей недели".
"Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия - "оружия возмездия". И достижении целей специальной военной операции", - говорится в заявлении Володина.
Вероятно, слова спикера Госдумы РФ относительно проблем для Украины со следующей недели касаются "энергетического перемирия". В РФ сообщали, что российский диктатор согласился на него, но только до 1 февраля, которое приходится на воскресенье.
Что именно имеет в виду Володин под "оружием возмездия", неизвестно. Можно предположить, что он намекает на ядерное оружие, которым россияне уже не раз угрожали Украине.
Ядерные угрозы РФ
Напомним, РФ неоднократно угрожала Украине ядерным оружием с начала полномасштабного вторжения. Согласно данным западных СМИ, российский диктатор в октябре 2022 года был максимально близок к применению ядерного оружия на фоне наступления украинских войск.
В ноябре 2024 года Путин подписал новую ядерную доктрину России. В документе указано, что основанием для нанесения ядерного удара может быть агрессия против РФ, а также ее союзников со стороны любой неядерной державы при поддержке ядерной державы.
Отметим, российский диктатор в мае прошлого года снова прибегал к ядерным угрозам в адрес Украины. По его словам, Россию якобы "пытались спровоцировать" для совершения ею каких-то ошибок, и снова вспомнил о ядерном оружии.
Генерал-майор Илья Павленко в интервью РБК-Украина заявил, что РФ скрыто прибегает к ядерному шантажу, чтобы повлиять на западные страны. Из-за одного из таких случаев Кремль смог приостановить помощь Украине.