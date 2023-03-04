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В Держдумі РФ порадили "поважаючим себе" бізнесам купувати ППО для захисту

Фото: в Росії пропонують бізнесменам самотужки купувати ППО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов запропонував компаніям самотужки купувати системи ППО і ставити їх на своїх об’єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

За його словами, Росія - велика країна, тому "завжди знайдеться щілина", крізь яку може пролетіти безпілотник. А бюджет Міноборони спрямований на "захист важливих державних та військових об’єктів". За думкою депутата, такий внесок бізнесу в безпеку дозволить захистити нафтобази, газорозподільні станції, електростанції, мости, шляхопроводи та заводи.

"Є досить недорогі засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами, які кожна поважаюча себе корпорація може закупити та встановити на свої об'єкти", - заявив Картаполов.

Він також вважає, що бізнесмени мають купувати системи ППО на постійній основі, мотивуючи це "протидією терористам".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія почала активно посилювати протиповітряну оборону навколо Москви через побоювання ударів українських безпілотників.

Пізніше у мережі з'явилися кадри, як у Москві встановлюють ЗПРК "Панцир-С1" на даху адмінбудівель, у тому числі Мініборони РФ.

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