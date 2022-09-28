Держдума РФ збирається на позачергове засідання щодо анексії територій України

Як пояснив сам Володін, таке коригування потрібне, щоб депутати мали час ухвалити так звані "законодавчі рішення" за підсумками псевдореферендумів на окупованому Донбасі.

"Йдеться про перенесення регіонального тижня з 3 жовтня на 10-те, відповідно 3 жовтня, у понеділок, пропонується провести пленарне засідання, початок якого буде о 14:00 для того, щоб до цього провести засідання Ради та інші необхідні відповідно до регламенту засідання Державної думи та комітетів", - заявив Володін.

За його словами, депутатам Держдуми запропонував треба "залишитися наступного тижня у Москві" для "ухвалення рішень щодо референдуму на Донбасі, Херсонській та Запорізькій областях".

Нагадаємо, що вчора на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей був фінальний день "голосування на референдумах", який очевидно з дій загарбників закінчився "бажанням більшості" приєднатися до РФ.

Додамо, як повідомили ЗМІ, процедура анексії окупованих територій України може тривати 12 днів. Оскільки глава Кремля Володимир Путін має визнати "незалежність" окупованих територій Запорізької та Херсонської областей (РФ визнала "незалежність" так званих"ДНР" та "ЛНР" ще 21 лютого 2022 року).

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський попередив російського диктатора Путіна, якщо той визнає результати "референдумів", то сторонам більше нема про що говорити.

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