Госдума РФ собирается на внеочередное заседание по аннексии территорий Украины

Как пояснил сам Володин, такая корректировка нужна, чтобы депутаты приняли так называемые "законодательные решения" по итогам псевдореферендумов на оккупированном Донбассе.

"Речь идет о переносе региональной недели с 3 октября на 10, соответственно 3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14:00 для того, чтобы до этого провести заседания Совета и другие необходимые в соответствии с регламентом заседания Государственной думы и комитеты", - заявил Володин.

По его словам, депутатам Госдумы предложил нужно "остаться на следующей неделе в Москве" для "принятия решений по референдуму на Донбассе, Херсонской и Запорожской областях".

Напомним, что вчера на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей был финальный день "голосования на референдумах" , который, очевидно, из действий захватчиков закончился "желанием большинства" присоединиться к РФ.

Добавим, как сообщили СМИ, процедура аннексии оккупированных территорий Украины может занять 12 дней. Поскольку глава Кремля Владимир Путин должен признать "независимость" оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей (РФ признала "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР" еще 21 февраля 2022).

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский предупредил российского диктатора Путина, если тот признает результаты "референдумов", то сторонам больше не о чем говорить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.