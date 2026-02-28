Держдума РФ узаконила імунітет для іноземних злочинців, які воюють проти України

Російська влада офіційно перетворює свою країну на безпечну гавань для міжнародного криміналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації.

Держдума РФ ухвалила закон, який забороняє видавати іноземних громадян іншим державам, якщо ті брали участь у так званій «СВО». Тепер, щоб уникнути тюрми на батьківщині, будь-якому злочинцю достатньо взяти до рук зброю та стати найманцем Кремля.

Новий законодавчий акт фактично анулює міжнародні договори про екстрадицію для окремої категорії осіб. Якщо іноземець підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального злочину в іншій країні, але підписав контракт із Міноборони РФ або «добровольчим» формуванням, Росія його не видасть.

Більше того, закон передбачає додаткові «бонуси» для таких осіб:

Заборона на депортацію: їм не можна скорочувати термін тимчасового перебування в РФ.

Недоторканність документів: дозвіл на проживання (ВНЖ) або посвідка на тимчасове проживання не можуть бути анульовані, незважаючи на кримінальне минуле.

Від російських в’язниць до Глобального Півдня

Цей крок став вимушеним для Кремля. Після того, як ресурс російських колоній був значною мірою «утилізований» під час м’ясних штурмів, Москва зіткнулася з гострим дефіцитом живої сили. Охочих воювати серед росіян стає все менше навіть попри захмарні виплати.

Саме тому російська влада активізувала вербування найманців у країнах Глобального Півдня — Африці, Азії та Латинській Америці. Новий закон є прямим сигналом для криміналітету цих регіонів: «Приїжджайте вбивати українців, і ми захистимо вас від правосуддя вашої країни».

Світовий терористичний хаб

Аналітики Центру протидії дезінформації зазначають, що Кремль фактично легалізує міжнародне найманство та тероризм. Створюючи механізм уникнення покарання для злочинців з усього світу, РФ підриває глобальну систему безпеки.

Це рішення свідчить про те, що Росія готова йти на будь-які репутаційні та юридичні злочини, аби залатати дірки у фронті. Відтепер російська армія — це не лише збіговисько окупантів, а офіційно визнаний законом міжнародний легіон злочинців, що ховаються від закону.