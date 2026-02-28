Российские власти официально превращают свою страну в безопасную гавань для международного криминала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации.

Госдума РФ приняла закон, который запрещает выдавать иностранных граждан другим государствам, если те участвовали в так называемой "СВО". Теперь, чтобы избежать тюрьмы на родине, любому преступнику достаточно взять в руки оружие и стать наемником Кремля.

Новый законодательный акт фактически аннулирует международные договоры об экстрадиции для отдельной категории лиц. Если иностранец подозревается в совершении тяжкого уголовного преступления в другой стране, но подписал контракт с Минобороны РФ или "добровольческим" формированием, Россия его не выдаст.

Более того, закон предусматривает дополнительные "бонусы" для таких лиц:

Запрет на депортацию: им нельзя сокращать срок временного пребывания в РФ.

Неприкосновенность документов: вид на жительство (ВНЖ) или временный вид на жительство не могут быть аннулированы, несмотря на криминальное прошлое.

От российских тюрем до Глобального Юга

Этот шаг стал вынужденным для Кремля. После того, как ресурс российских колоний был в значительной степени "утилизирован" во время мясных штурмов, Москва столкнулась с острым дефицитом живой силы. Желающих воевать среди россиян становится все меньше даже несмотря на заоблачные выплаты.

Именно поэтому российские власти активизировали вербовку наемников в странах Глобального Юга - Африке, Азии и Латинской Америке. Новый закон является прямым сигналом для криминалитета этих регионов: "Приезжайте убивать украинцев, и мы защитим вас от правосудия вашей страны".

Мировой террористический хаб

Аналитики Центра противодействия дезинформации отмечают, что Кремль фактически легализует международное наемничество и терроризм. Создавая механизм избежания наказания для преступников со всего мира, РФ подрывает глобальную систему безопасности.

Это решение свидетельствует о том, что Россия готова идти на любые репутационные и юридические преступления, чтобы залатать дыры во фронте. Отныне российская армия - это не только сборище оккупантов, а официально признанный законом международный легион преступников, скрывающихся от закона.