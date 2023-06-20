У Держдепі заявили, що передача Україні F-16 займе місяці

Зазначимо, що поки США не оголосили про передачу винищувачів F-16 Україні. Проте країна підтримує намір інших союзників доставити ці літаки Києву.

У травні почали надходити повідомлення про те, що Нідерланди розглядають можливість надання Україні частини свого парку F-16 і хочуть якомога швидше розпочати навчання пілотів.

Проте, як заявив представник Держдепу Стен Браун, передача таких літаків Україні має бути "цілісним" підходом, включаючи навчання пілотів і техніків. Одним із перших кроків у потенційній передачі літаків F-16 буде ліцензія на навчання цих пілотів, ще до того, як ліцензія на передачу літака взагалі з’явиться.

Потім необхідно ідентифікувати самі літаки - чи будуть вони доставлені через передачу третьою стороною чи іншим механізмом.

Держдеп вже працює над оформленням документів для запитів на передачу від третіх сторін, які надходять із таких країн, як Нідерланди, щоб можна було розпочати навчання пілотів. При цьому Браун відмовився назвати конкретні терміни завершення оформлення паперів.

Винищувачі для України

Приблизно місяць тому країни-союзники активізували обговорення щодо передачі Україні літаків F-16 та інших винищувачів подібного класу. Данія та Нідерланди вже озвучили готовність бути лідерами у цьому питанні.

Партнери зазначають, що передача винищувачів буде можлива лише після навчання пілотів. При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони вже почалось.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що очікувати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року.

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