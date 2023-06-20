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В Госдепе заявили, что передача Украине F-16 займет месяцы

Фото: в Госдепе заявили, что передача Украине F-16 займет месяцы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Для передачи Украине истребителей F-16 - будь то из США или страны-союзника - может потребоваться несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Times.

Отметим, что пока США не объявили о передаче истребителей F-16 Украине. Однако страна поддерживает намерение других союзников доставить эти самолеты Киеву.

В мае начали поступать сообщения о том, что Нидерланды рассматривают возможность предоставления Украине части своего парка F-16 и хотят как можно быстрее приступить к обучению пилотов.

Однако, как заявил представитель Госдепа Стэн Браун, передача таких самолетов Украине должна быть "цельным" подходом, включительно с обучением пилотов и техников. Одним из первых шагов в потенциальной передаче самолетов F-16 будет лицензия на обучение этих пилотов еще до того, как лицензия на передачу самолета вообще появится.

Затем необходимо идентифицировать сами самолеты - будут ли они доставлены через передачу третьей стороной или другим механизмом.

Госдеп уже работает над оформлением документов для запросов на передачу третьих сторон, которые поступают из таких стран, как Нидерланды, чтобы можно было начать обучение пилотов. При этом Браун отказался указать конкретные сроки завершения оформления бумаг.

Истребители для Украины

Около месяца назад страны-союзники активизировали обсуждение передачи Украины самолетов F-16 и других истребителей подобного класса. Дания и Нидерланды уже озвучили готовность быть лидерами по этому вопросу.

Партнеры отмечают, что передача истребителей будет возможна только после обучения пилотов. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что они уже начались.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников считает, что ожидать поставок западных самолетов можно не раньше Нового года.

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F-16Соединенные Штаты АмерикиГосударственный департамент США