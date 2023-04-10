У Держдепі запевнили, що "витік документів" не вплине на допомогу Україні від США

"Витік документів Пентагону", в яких нібито містилася секретна інформація про контрнаступ ЗСУ, не перешкоджатиме допомозі Україні від США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника спікера Державного департаменту США Веданта Патела.
"Ми надалі забезпечуватимемо підтримку України на тлі жорстокої агресії Росії стільки, скільки потрібно", - зазначив він, коментуючи можливість впливу "зливу" документів на поточні операції в Україні.
Він також зазначив, що українське керівництво самостійно приймає рішення щодо планування та проведення операцій.
Нагадаємо, раніше видання The New York Times писало, що в мережу "злили документи", в яких могла бути інформація про підготовку України до контрнаступу.
Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація про повторний "витік документів", які стосуються війни в Україні, Китаю та Близькому Сході.
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