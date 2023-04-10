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В Госдепе заверили, что "утечка документов" не повлияет на помощь Украине от США

Фото: Ведант Пател, заместитель спикера Госдепа США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

"Утечка документов Пентагона", в которых якобы содержалась секретная информация о контрнаступлении ВСУ, не будет препятствовать помощи Украине от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя спикера Государственного департамента США Веданта Патела.

“Мы в дальнейшем будем обеспечивать поддержку Украины на фоне жестокой агрессии России столько, сколько потребуется”, - отметил он, комментируя возможность влияния "слива" документов на текущие операции в Украине.

Он также отметил, что украинское руководство самостоятельно принимает решение о планировании и проведении операций.

Напомним, ранее издание The New York Times писало, что в сеть "слили документы", в которых могла содержаться информация о подготовке Украины к контрнаступлению.

Позже в СМИ появилась информация о повторной "утечке документов", которые касаются войны в Украине, Китая и Ближнего Востока.

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