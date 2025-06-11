У Держдепі запевнили, що США підтримують надання Україні систем ППО

За її словами, США є "найбільшим прихильником і захисником України".

"Ми хочемо, щоб вони мали засоби протиповітряної оборони. Ми хочемо, щоб вони були здатні протистояти ракетам, що летять на них. Ми знаємо, що обговорювалося питання про те, щоб наші європейські партнери, які мають ці системи, передали їх Україні. Існує низка різних переговорів і аспектів, пов’язаних з такою динамікою, які не стосуються Держдепу. Йдеться про боєприпаси, закупівлю і все інше", - сказала Брюс.

Вона зазначила, що США віддані тому, щоб війна в Україні закінчилася.

"Я не можу говорити про деталі, і я, звичайно, не можу стверджувати, що ми не дозволяємо Україні щось робити. Навпаки, завжди було навпаки. Наша мета - зробити так, щоб ця війна закінчилася, і ми продовжуємо зосереджуватися на цьому", - речниця Держдепу.

