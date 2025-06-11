В Госдепе заверили, что США поддерживают предоставление Украине систем ПВО

Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает предоставление Украине систем противовоздушной обороны, необходимых ей для отражения массированных российских атак.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга.
По ее словам, США являются "самым большим сторонником и защитником Украины".
"Мы хотим, чтобы они имели средства противовоздушной обороны. Мы хотим, чтобы они были способны противостоять ракетам, летящим на них. Мы знаем, что обсуждался вопрос о том, чтобы наши европейские партнеры, которые имеют эти системы, передали их Украине. Существует ряд различных переговоров и аспектов, связанных с такой динамикой, которые не касаются Госдепа. Речь идет о боеприпасах, закупке и всем остальном", - сказала Брюс.
Она отметила, что США привержены тому, чтобы война в Украине закончилась.
"Я не могу говорить о деталях, и я, конечно, не могу утверждать, что мы не позволяем Украине что-то делать. Наоборот, всегда было наоборот. Наша цель - сделать так, чтобы эта война закончилась, и мы продолжаем сосредотачиваться на этом", - пресс-секретарь Госдепа.
Напомним, еще летом 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем ПВО Patriot, чтобы полностью закрыть воздушное пространство.
Уже в этом году он сказал, что Украина готова закупить у США оружие и системы ПВО на сумму 30-50 млрд долларов. В частности, речь шла о приобретении 10 установок Patriot или получения лицензии на их производство.
В апреле Зеленский сообщил, что поручил украинскому МИДу попытаться достичь согласия от США по покупке Patriot.
Однако на днях Зеленский заявил, что Украина до сих пор ждет ответ США на предложение купить системы ПВО.
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