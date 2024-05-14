У Держдепі припускають, що Ізраїль не зможе тотально перемогти ХАМАС
Ізраїль не досягне цілковитої перемоги в боротьбі з ХАМАС у палестинському анклаві Сектора Газа. Багато країн світу тяжіють до політичного вирішення конфлікту з дотриманням прав палестинців.
Про це заявив заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"У деяких аспектах ми боремося за те, якою є теорія перемоги. Іноді, коли ми уважно слухаємо ізраїльських лідерів, вони говорять здебільшого про ідею повної перемоги на полі бою, тотальної перемоги. Я не думаю, що ми віримо в те, що це можливо", - сказав він на молодіжному саміті НАТО у Маямі.
Порівнюючи ситуацію в Секторі Газа з повстанським рухом, з яким США зіткнулися в Афганістані та Іраку після вторгнення туди після терактів 11 вересня 2001 року, Кемпбелл вважає, що необхідне політичне рішення.
"Я думаю, ми вважаємо, що має бути більше політичного рішення... Відмінність від минулого в тому, що багато країн хочуть рухатися до політичного рішення, в якому права палестинців будуть більше поважатися. Я не думаю, що це коли-небудь було більш складно, ніж зараз", - сказав він.
Видання зазначає, що хоча офіційні особи США закликали Ізраїль допомогти розробити чіткий план управління післявоєнним Сектором Газою, коментарі Кемпбелла є найбільш чіткими на сьогоднішній день з боку високопоставленого американського чиновника, який фактично визнає, що нинішня воєнна стратегія Ізраїлю не принесе очікуваного результату.
Ситуація в Секторі Газа
На початку року США, Єгипет і Катар запропонували новий мирний план для Близького Сходу. Згідно з ним, конфронтуючі сторони звільняють та обмінюються заручниками, а Ізраїль виводить війська з Сектору Газа і припиняє воєнну операцію проти ХАМАС.
Однак переговори з припинення вогню тривають досі й не увінчалися успіхом.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху неодноразово обіцяв досягти "повної перемоги" над ХАМАС.
Тим часом Ізраїль вже розпочав атаки на місто Рафах на півдні Сектора Газу та у північних районах анклаву.
У МЗС Великої Британії зазначили, що наступ на Рафах порушить міжнародне право і посилить ХАМАС.
Президент США Джо Байден заявив, що перемир'я в Секторі Газа може початися "хоч завтра", якщо терористи звільнять усіх заручників.
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