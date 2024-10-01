В Держдепі уточнили позицію США щодо ударів України по об'єктах у РФ

Він зазначив, що Україні не потрібен дозвіл США щоб завдати удару у відповідь по російських об'єктах.

"Україна є суверенною і може використовувати зброю, яку вона створюють самостійно. А її дуже багато, якщо подивитися на програми, які українці запровадили протягом останнього року. Якщо поглянути на зброю, яку ми їм надали, то ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для нанесення ударів у відповідь по російських об'єктах через кордон, які здійснюють атаки", - сказав речник.

Міллер також додав, що США завжди прораховують додаткові інструменти, які можуть надати Києву. І нагадав про пакет військової допомоги на майже 8 млрд доларів, що був затверджений минулого тижня президентом Джо Байденом.