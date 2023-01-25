У Держдепі США закликали всі країни активізувати військову допомогу Україні

Сполучені хотіли б побачити збільшення зусиль серед країн усього світу щодо постачання в Україну оборонної допомоги, зокрема танків.
Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.
"Ми хотіли б, щоб країни у всьому світі активізувалися, а в деяких випадках продовжили активно надавати українським партнерам те, що їм потрібне", - заявив Прайс.
За його словами, в окремих випадках йдеться про поповнення ЗСУ озброєнням, яке українці вже мають у своєму арсеналі. А у деяких випадках варто говорити про перспективи забезпечення українських сил новими типами озброєнь.
У той же час представник Держдепу США зазначив, що Вашингтоні не вказують союзникам і партнерам, що необхідно надавати Україні.
"Це суверенне рішення кожної суверенної держави", - додав речник Держдепартаменту США.
Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден оголосить на цьому тижні про постачання Україні танків Abrams.
Пізніше видання Spiegel написало, що канцлер ФРН Олаф Шольц все ж таки схвалив надання німецьких танків Україні.
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