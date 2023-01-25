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В Госдепе США призвали все страны активизировать военную помощь Украине

Фото: представитель Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Соединенные хотели бы увидеть увеличение усилий среди стран всего мира по поставкам в Украину оборонной помощи, в том числе танков.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Мы хотели бы, чтобы страны во всем мире активизировались, а в некоторых случаях продолжили активно предоставлять украинским партнерам то, что им нужно", - заявил Прайс.

По его словам, в отдельных случаях речь идет о пополнении ВСУ вооружением, которое у украинцев уже есть в своем арсенале. А в некоторых случаях стоит говорить о перспективах обеспечения украинских сил новыми типами вооружений.

В то же время, представитель Госдепа США отметил, что Вашингтоне не указывают союзникам и партнерам, что необходимо предоставлять Украине.

"Это суверенное решение каждого суверенного государства", - добавил спикер Госдепартамента США.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден объявит на этой неделе о поставках Украине танков Abrams.

Позже издание Spiegel написало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц все же одобрил предоставление немецких танков Украине.

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