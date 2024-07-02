У Держдепі США відреагували на пропозицію Орбана про припинення вогню в Україні

"Ми (США - ред.) та НАТО чітко заявили, що тут насправді є лише одне рішення: Російська Федерація просто має вийти з території України", - сказав Патель, коментуючи пропозицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана про припинення вогню в Україні.

Він наголосив, що Росія є агресором, який посягає на територіальну цілісність і суверенітет України та нехтує Статутом ООН.

"Я залишу право відповідним країнам говорити про свою політику, але ми чітко заявили партнерам і союзникам по всьому світу, що будь-яка держава, яка має вплив або відіграє певну роль, повинна докласти всіх зусиль, щоб забезпечити повний вихід Росії з України", - зазначив представник Держдепу США.