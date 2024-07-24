UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Держдепі США розповіли про очікування від візиту Кулеби у Китай

Фото: Метью Міллер, речник Держдепу США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Пекіна влада Китаю зможе дізнатися безпосередньо від представника офіційного Києва про наслідки широкомасштабної військової агресії з боку РФ. Вашингтон підкреслює важливість такої комунікації.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи сподівається американська сторона на "зміну поведінки" у підтримці КНР Росії, яка веде війну проти України, чиновник звернув увагу на важливість самого візиту глави МЗС України до Пекіну та комунікації.

"Я не збираюся робити якісь оцінки того, що може статися, або намагатися оцінити очікування того, що може статися, але я вважаю, що важливо, щоб Китай дізнався безпосередньо від України про збитки, яких Україна зазнала через війну Росії", - заявив він 

Міллер додав, що Китай "робить дуже багато" для підживлення "воєнної машини" Кремля, підтримуючи відновлення оборонно-промислової бази Росії.

"Ми завжди чітко заявляли, що важливо, щоб кожна країна світу визнала, що в цьому конфлікті є агресор і є жертва. І ми не повинні ставитися до двох сторін так, ніби вони несуть однакову відповідальність або ніби це якась війна, яка чарівним чином вискочила нізвідки, а одна зі сторін не несе відповідальності; і що, коли мова заходить про те, чим ця війна може закінчитися, важливо пам’ятати ці основні принципи", - висловився чиновник.

У цьому контексті представник Держдепу додав, що Штати "чітко дали зрозуміти це", коли спілкувалися з Китаєм щодо теми війни РФ з Україною.

"Я знаю, що інші члени НАТО та європейські країни також дали зрозуміти це Росії. І ми вважаємо, що в будь-який час важливо, щоб будь-яка країна - і, звичайно, включаючи Китай - чула безпосередньо Україну", - акцентував Міллер.

Візит Кулеби до Китаю

Нагадаємо, раніше в МЗС України розповіли про плани Дмитра Кулеби відвідати Китай з візитом 23-25 липня.

Між тим представник Китаю Мао Нін назвала очікування від візиту українського чиновника. За її словами, очікується обговорення "консенсусу" між лідерами двох країн, якого було досягнуто під час їх переговорів, а також двосторонніх відносин.

Сам Кулеба заявив, що у Пекіні планує провести переговори з своїм китайським колегою Ван І "щодо шляхів до справедливого миру", та для того, щоб "уникнути конкуренції мирних планів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитайДмитро Кулеба