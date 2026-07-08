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В Госдепе США раскрыли вероятность визита Трампа в Киев во время войны

22:40 08.07.2026 Ср
2 мин
Приглашение в Киев Трамп уже получил
aimg Валерия Абабина aimg Милан Лелич
В Госдепе США раскрыли вероятность визита Трампа в Киев во время войны Фото: Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
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В Американском Госдепартаменте считают, что Президент США Дональд Трамп пока не закрывает двери для визита в Киев.

Об этом в интервью РБК-Україна рассказал официальный русскоязычный представитель Госдепартамента США Ян Бейтсон.

По словам представителя Госдепа, сам факт, что Трамп не отказался от визита, свидетельствует о том, что глава Белого дома обдумывает эту идею.

"Если Дональд Трамп не сказал 'нет', это значит, конечно, что он думает об этом, он сам это решает", – отметил Бейтсон.

В то же время в Госдепе признают, что ключевым вопросом для американского президента остается безопасность. Бейтсон напомнил, что это особенно чувствительная тема для действующих президентов США.

"Он, конечно, говорил о безопасности, он знает, что это может быть проблемой, особенно для действующих президентов Соединенных Штатов", – отметил представитель Госдепа.

По словам Бейтсона, Трамп получил приглашение в Киев во время "хорошей встречи" и не исключил эту возможность.

"Он получил приглашение, это была хорошая встреча, и он не сказал "нет, я не буду", он просто говорил о ситуации, как она есть. Поэтому посмотрим, как будет дальше", - заметил Бейтсон.

Напомним, 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре президенты Украины и США провели встречу , в ходе которой Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа посетить Киев.

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