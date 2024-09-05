У Держдепі США прокоментували відставку Кулеби

В США високо оцінили роботу Дмитра Кулеби на посаді голови українського МЗС. Зокрема там зазначили, що він був важливим партнером США у поїздках по всьому світу заради збільшення підтримки України серед інших країн.

Про це заявив Метью Міллер під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Державного департаменту США .

Журналіст запитав у Метью Міллера, як він ставиться до змін в українському уряді, що наразі відбуваються.

Американський посадовець зазначив, що з його боку було б не доречно надавати особисті оцінки таким рішенням. Однак він повідомив, що Державний секретар США Ентоні Блінкен телефонував Дмитру Кулебі, щоб висловити те, наскільки йому було приємно працювати з ним протягом останніх кількох років.

"Міністр закордонних справ Кулеба був надзвичайним партнером Сполучених Штатів у нашій роботі на підтримку України... боротьбі проти російської агресії, а також у роботі, яку ми робили, щоб мобілізувати дипломатичну підтримку", - заявив Міллер.

Він зазначив, що у певному сенсі міністр закордонних справ Кулеба був головним партнером США у поїздках по всьому світу, які організовувалися заради отримання дипломатичної підтримки для України, а також для притягнення Росії до відповідальності.

За словами Міллера, Блінкен та Кулеба на зустрічах з іншими країнами завжди спочатку порушували питання надання Україні ППО та інших засобів оборони. Також він зазначив, що обидва під час спільної роботи намагалися з'ясувати, як вирішити дуже конкретні проблеми, що стоять перед Україною, яка продовжує боротися з російською агресією.

Міллер також додав, що Блінкен висловив свою велику вдячність і дружбу голові українського МЗС Кулебі, а також те, що вже чекає на співпрацю із його заступником.

Відставка Дмитра Кулеби з посади голови МЗС України

3 вересня голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що в Кабінеті міністрів плануються кадрові перестановки. Згодом декілька міністрів подали заяви на відставку за власним бажанням. Серед них був і Дмитро Кулеба.

Тим часом джерела РБК-Україна повідомили, що Кулеба може бути призначений на посаду голови одного із важливих українських посольств.