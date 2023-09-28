У Держдепі США пояснили, чому не всі американські компанії залишили ринок РФ

Досі є американські компанії, яким не забороняється вести бізнес в Росії. Зокрема, у всіх санкціях США проти країни-агресора були винятки щодо постачання продовольства та медичних засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Метью Міллера під час брифінгу.
"Ми не бачимо конфлікту США з російським народом", - сказав Міллер, відповідаючи на запитання про те, чи відповідає політиці ізоляції те, що деякі американські компанії все ще можуть працювати в Росії.
Речник Держдепу наголосив, що саме з цієї причини підприємствам, які постачають росіянам продукти харчування чи фармацевтичні товари, не заборонили вести бізнес у РФ.
"Ми націлили наші санкції, наш експортний контроль на сектори російської економіки, які підживлюють російську військову машину, і ми продовжуватимемо це робити", - зазначив Міллер.
Він також наголосив, кожен бізнес повинен самостійно прийняти рішення щодо роботи у Росії, враховуючи операційні, правові та репутаційні ризики.
Міллер також зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка американських міжнародних компаній розглянула юридичні аспекти, вивчила репутаційний ризик і вирішила, що ці ризики надто високі, щоб продовжувати працювати в Росії. Крім того, країна-агресорка прийняла такі обмежувальні закони, які перешкодили низці підприємств працювати.
Таким чином, за його словами, вже понад тисячу американських компаній вийшли з ринку Росії.
Нещодавно США запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна.
Пізніше Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти міжнародної мережі, яка допомагає Ірану виробляти безпілотники. Під обмеження потрапили компанії із Росії.
Також законодавці Сполучених Штатів Америки запропонували законопроєкт, у якому закликають розширити санкції проти Північної Кореї через її підтримку війни Російської Федерації.
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