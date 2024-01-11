У Держдепі США назвали найбільший експортний маршрут українського зерна
Румунія залишається найбільшим альтернативним експортним маршрутом України для зерна та інших товарів на додаток до власного чорноморського коридору Києва.
Про це заявив помічник секретаря Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії Джим О'Брайєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, у грудні Україна експортувала близько 7,5 млн тонн зерна, переважно через свій власний коридор, а також через Констанцу.
"Я бачу, що надалі буде спостерігатися якийсь баланс. Щоб відновитися, Україні потрібно експортувати. Я думаю, що збереження нинішнього рівня експорту - близько семи млн тонн зерна і ще близько мільйона тонн інших товарів на місяць - означає для української економіки понад 25 млрд доларів ВВП на рік. Це 5-6 млрд податкових надходжень", - заявив він.
У 2023 році через румунську Констанцу було експортовано 14 млн метричних тонн зерна, що становить приблизно 40% від загального обсягу поставок зерна в порту за рік, порівняно з 8,6 млн тонн у 2022 році.
Однак у другій половині року обсяги транзиту знизилися після того, як Росія завдала кілька ударів по річкових портах України, розташованих на Дунаї, з боку Румунії - члена ЄС і НАТО.
"Зерновий коридор"
У середині липня Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна ухвалила рішення відновити експорт без відновлення участі країни-терориста. Росіяни всіляко намагаються перешкоджати роботі "зернового коридору", зокрема ударами по портах та інфраструктурі.
Вже у серпні Україна відкрила тимчасові коридори цивільних торговельних суден. Маршрути передусім призначені для виходу суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.
Як розповідав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, станом на 4 грудня тимчасовим коридором уже пройшли 200 суден. Вони експортували понад 7 млн тонн вантажів з одеських портів. Нині ця цифра набагато більша.
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