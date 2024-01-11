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У Держдепі США назвали найбільший експортний маршрут українського зерна

Четвер 11 січня 2024 20:23
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У Держдепі США назвали найбільший експортний маршрут українського зерна Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Румунія залишається найбільшим альтернативним експортним маршрутом України для зерна та інших товарів на додаток до власного чорноморського коридору Києва.

Про це заявив помічник секретаря Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії Джим О'Брайєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, у грудні Україна експортувала близько 7,5 млн тонн зерна, переважно через свій власний коридор, а також через Констанцу.

"Я бачу, що надалі буде спостерігатися якийсь баланс. Щоб відновитися, Україні потрібно експортувати. Я думаю, що збереження нинішнього рівня експорту - близько семи млн тонн зерна і ще близько мільйона тонн інших товарів на місяць - означає для української економіки понад 25 млрд доларів ВВП на рік. Це 5-6 млрд податкових надходжень", - заявив він.

У 2023 році через румунську Констанцу було експортовано 14 млн метричних тонн зерна, що становить приблизно 40% від загального обсягу поставок зерна в порту за рік, порівняно з 8,6 млн тонн у 2022 році.

Однак у другій половині року обсяги транзиту знизилися після того, як Росія завдала кілька ударів по річкових портах України, розташованих на Дунаї, з боку Румунії - члена ЄС і НАТО.

"Зерновий коридор"

У середині липня Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна ухвалила рішення відновити експорт без відновлення участі країни-терориста. Росіяни всіляко намагаються перешкоджати роботі "зернового коридору", зокрема ударами по портах та інфраструктурі.

Вже у серпні Україна відкрила тимчасові коридори цивільних торговельних суден. Маршрути передусім призначені для виходу суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Як розповідав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, станом на 4 грудня тимчасовим коридором уже пройшли 200 суден. Вони експортували понад 7 млн тонн вантажів з одеських портів. Нині ця цифра набагато більша.

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Румунія Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України зерновий коридор
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