У Держдепі США назвали країни, які зацікавлені у зриві допомоги Україні

"Додаткове фінансування (України – ред.) – це важливий момент. Він важливий, тому що є ті, хто хоче, щоб цього не сталося. Ті, хто хоче, щоб виділення допомоги не просувалося далі, сидять у Москві, сидять у Тегерані, вони сидять у Пекіні", - заявив Блінкен.

За його словами, Сполученим Штатам потрібно зробити вибір: чи далі гарантувати, що вторгнення РФ в Україну стане провалом російського диктатора Володимира Путіна, чи він доведе, що зможе не лише продовжувати загрожувати Україні, а й перенести свою агресію на інші країни, в тому потенційно на країни НАТО.

"Саме тому додаткове виділення коштів, яке зараз розглядається Конгресом США, таке необхідне і так терміново", - зазначив глава Держдепартаменту США.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора, 7 грудня, республіканці заблокували винесення на голосування законопроекту про виділення пакету фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі понад 100 млрд доларів.

У свою чергу, президент Байден різко відреагував на провал голосування щодо України та назвав погрози та назвав таке рішення політичним шантажем.

Детальніше про те, чому у США не можуть домовитися про фінансування допомоги Україні, - у матеріалі РБК-Україна.