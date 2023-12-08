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В Госдепе США назвали страны, которые заинтересованы в срыве помощи Украине

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия, Иран и Китай непосредственно заинтересованы в срыве выделения финансовой помощи Украине со стороны США.

Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Дополнительное финансирование (Украины – ред.) – это важный момент. Он важен, потому что есть те, кто хочет, чтобы этого не произошло. Те, кто хочет, чтобы выделение помощи не продвигалось дальше, сидят в Москве, сидят в Тегеране, они сидят в Пекине", - заявил Блинкен.

По его словам, Соединенным Штатам нужно сделать выбор: или дальше гарантировать, что вторжение РФ в Украину станет провалом российского диктатора Владимира Путина, или же он докажет, что сможет не только продолжать угрожать Украине, но и перенести свою агрессию на другие страны, в том числе потенциально на страны НАТО.

"Именно поэтому дополнительное выделение средств, которое сейчас рассматривается Конгрессом США, столь необходимо и так срочно", - отметил глава Госдепартамента США.

Что этому предшествовало

Напомним, вчера, 7 декабря, республиканцы заблокировали вынесение на голосование законопроекта о выделении пакета финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере более 100 млрд долларов.

В свою очередь, президент Байден резко отреагировал на провал голосования по Украине и назвал угрозы и назвал такое решение политическим шантажом.

Детальнее о том, почему в США не могут договориться о финансировании помощи Украине, - в материале РБК-Украина.

 

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Вторжение России в УкраинуСоединенные Штаты АмерикиЭнтони Блинкен