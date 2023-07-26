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У Держдепі спрогнозували реакцію країн у разі атаки РФ на їхні кораблі у Чорному морі

Фото: заступник представника зовнішньополітичного відомства США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Держави, які брали участь у "зерновій угоді", та чиї судна залишаються у Чорному морі, у разі атаки РФ на свої кораблі не сприйматимуть напад "так легко".

Про це заявив заступник голови Державного департаменту США Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

За словами представника Держдепу, в акваторії Чорного моря є кораблі, які брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі - з кожного куточку світу.

"Я впевнений, що відповідні країни легко не відреагують, якщо Росія атакує ці кораблі", - наголосив чиновник.

Особливо тому, що ці судна брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі, щоб доставити зерно та продукти з України до держав, які дуже потребують такої продукції, додав Пател.

Атака РФ по порту Рені

Російські війська в ніч проти 24 липня атакували в Одеській області річковий порт Рені на Дунаї, що розташований поблизу кордону з Румунією. Через удар дронов-камікадзе було зруйновано ангар із зерном та резервуари для інших видів вантажів.

Ця повітряна атака стала продовженням майже щоденного обстрілу Одеської області після того, як РФ заявила про вихід із "зернової угоди".

Як заявили в МЗС Румунії, під час російської атаки на дунайський порт Рені 24 липня зазнало пошкоджень румунське судно. Також у міністерстві додали, що жоден румунський громадянин не постраждав.

Нагадаємо також, що Міжнародна морська організація закликала РФ дотримуватися міжнародних конвенцій і припинити погрози торговельному судноплавству в Чорному морі.

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