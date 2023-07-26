У Держдепі спрогнозували реакцію країн у разі атаки РФ на їхні кораблі у Чорному морі

За словами представника Держдепу, в акваторії Чорного моря є кораблі, які брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі - з кожного куточку світу.

"Я впевнений, що відповідні країни легко не відреагують, якщо Росія атакує ці кораблі", - наголосив чиновник.

Особливо тому, що ці судна брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі, щоб доставити зерно та продукти з України до держав, які дуже потребують такої продукції, додав Пател.

Атака РФ по порту Рені

Російські війська в ніч проти 24 липня атакували в Одеській області річковий порт Рені на Дунаї, що розташований поблизу кордону з Румунією. Через удар дронов-камікадзе було зруйновано ангар із зерном та резервуари для інших видів вантажів.

Ця повітряна атака стала продовженням майже щоденного обстрілу Одеської області після того, як РФ заявила про вихід із "зернової угоди".

Як заявили в МЗС Румунії, під час російської атаки на дунайський порт Рені 24 липня зазнало пошкоджень румунське судно. Також у міністерстві додали, що жоден румунський громадянин не постраждав.

Нагадаємо також, що Міжнародна морська організація закликала РФ дотримуватися міжнародних конвенцій і припинити погрози торговельному судноплавству в Чорному морі.