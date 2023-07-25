Міжнародна морська організація закликала РФ припинити загрозу судноплавству в Чорному морі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Рада Міжнародної морської організації на засіданні у Лондоні привітала зусилля України із забезпечення свободи та безпеки судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

При цьому рада ІМО заявила про розчарування у припиненні "зернової угоди" Росією та підтвердила свої вимоги до РФ щодо негайного припинення військової агресії та загроз торговельному судноплавству.

"Разом з партнерами ми шукаємо рішення, щоб продовжити агроекспорт та відновити вільне торговельне судноплавство, бо розуміємо свою відповідальність в забезпеченні продовольчої безпеки світу та міжнародній торгівлі. Рада Міжнародної морської організації визнає право України на вільне торговельне судноплавство. Право, яке нам гарантувало міжнародне морське право. ІМО закликала Росію також виконувати свої зобов’язання за морськими конвенціям", - сказав віце-прем’єр з відновлення України Олександр Кубраков.

Зауважимо, що Міжнародна морська організація (ІМО) є спеціалізованою установою ООН, яка регулює міжнародне торговельне судноплавство та відповідає за безпечне судноплавство. До складу ІМО входять 175 країн-членів.

Вихід Росії з "зернової угоди"

Минулого тижня у Росії заявили про вихід із "зернової угоди", яка діяла протягом року і дозволяла безпечно експортувати українське продовольство з портів Чорного моря.

Після цього російські військові майже щоночі атакують південь України. Зокрема, вони завдають ракетних ударів по Одесі та області.

Так, у ніч проти 24 липня росіяни атакували річковий порт Рені на Дунаї, який знаходиться поблизу кордону з Румунією.

При цьому міністри сільського господарства країн Євросоюзу мають сьогодні обговорити, як сприяти експорту українського зерна на тлі ударів РФ по портовій інфраструктурі.

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