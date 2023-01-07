У Держдепі прокоментували заклики Росії до "перемир'я" на Різдво: Путін міг мати "прихований мотив"

Сполучені Штати скептично поставилися до заяв Росії про запровадження "режиму припинення вогню" на Різдво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Державного департаменту США Неда Прайса.

"Ви чули, як я вчора сказав, що ми розглядаємо заклик Путіна до "перемир'я" не що інше, як цинізм. Гадаю, ця оцінка підтвердилася, враховуючи те, що ми бачили упродовж дня сьогодні (6 січня, - ред.)", - зазначив речник.

Прайс нагадав, що РФ і раніше вдавалася до цинічних закликів до так званого гуманітарного припинення вогню, зокрема в Маріуполі, й негайно сама ж їх порушувала.

За його словами, російський диктатор міг мати "прихований мотив", роблячи заяви про "перемир'я" на Різдво.

"Ми стурбовані тим, що Москва прагнутиме використовувати будь-яку потенційну паузу в бойових діях для переозброєння, перегрупування і, врешті-решт, для повторного нападу", - додав представник Держдепу.