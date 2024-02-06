ua en ru
Вт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Держдепі привітали контакти Туреччини та РФ у певному випадку

Вівторок 06 лютого 2024 00:57
UA EN RU
У Держдепі привітали контакти Туреччини та РФ у певному випадку Фото:Держдеп привітає контакти Туреччини та РФ у певному випадку (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Сполучені Штати привітають контакти Туреччини та РФ у разі спроби зупинення зловмисних дій агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу Держдепу США.

"Передусім, я залишу право нашим турецьким партнерам говорити про їхні власні зобов'язання у зовнішній політиці, яку вони ведуть. Якщо ж будь-яка країна здатна відіграти значну роль у припиненні певної зловмисної діяльності Росії, ми, безумовно, вітали б це", - сказав представник Держдепу.

Візит російського диктатора Володимира Путіна до Туреччини

Раніше ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін у лютому планує відвідати Туреччину. Однією із тем розмови буде війна в Україні.

Очікується, що візит Путіна до Туреччини відбудеться 12 лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Війна в Україні
NEWS
Що відбувається в Авдіївці та чому вона стала нав'язливою ідеєю Путіна
Що відбувається в Авдіївці та чому вона стала нав'язливою ідеєю Путіна
DAILY
У пошуках компромісу. Якою буде мобілізація в Україні і що не так із новим законопроектом
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна У пошуках компромісу. Якою буде мобілізація в Україні і що не так із новим законопроектом