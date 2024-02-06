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В Госдепе поприветствовали контакты Турции и РФ в определенном случае

Вторник 06 февраля 2024 00:57
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В Госдепе поприветствовали контакты Турции и РФ в определенном случае Фото:Госдеп поприветствует контакты Турции и РФ в определенном случае (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Соединенные Штаты поприветствуют контакты Турции и РФ, в случае попытки остановки злонамеренных действий агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга Госдепа США.

"Прежде всего, я оставлю право нашим турецким партнерам говорить об их собственных обязательствах во внешней политике, которую они ведут. Если же любая страна способна сыграть значимую роль в прекращении определенной злонамеренной деятельности России, мы, безусловно, приветствовали бы это",- сказал представитель Госдепа.

Визит российского диктатора Владимира Путина в Турцию

Ранее мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин в феврале планирует посетить Турцию. Одной из тем разговора будет война в Украине.

Ожидается, что визит Путина в Турцию состоится 12 февраля.

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