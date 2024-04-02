У Держдепі пояснили, чому РФ наклала вето на резолюцію ООН щодо санкцій проти КНДР

Застосування Росією права вето в Раді безпеки ООН щодо блокування роботи Комітету із санкцій проти КНДР є елементом договору між Москвою та Пхеньяном у рамках постачань північнокорейської зброї до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Держдепартамента США Метью Міллера.

"Я думаю, тут очевидно, що Росія уклала угоду з КНДР в обмін на озброєння з Північної Кореї у війні проти України", - заявив представник Держдепартаменту США.

За його словами, сьогодні усі бачать, як російські дипломати в ООН виконують свою частину угоди між двома країнами.

Він також нагадав, що раніше мандат Комітету ООН із санкцій проти КНДР тривав у Раді Безпеки всіма країнами одноголосно.